Ilfattoquotidiano.it - Eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki: almeno dieci morti e villaggi evacuati in Indonesia

persone hanno perso la vita nell’del, situato sull’isola di Flores, nell’est dell’. L’, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, ha lanciato palle di fuoco e ceneri suicircostanti, distruggendo numerose abitazioni e edifici. L’allarme è stato dato poco dopo mezzanotte, quando ilha iniziato la sua attività. Le autorità locali hanno innalzato il livello di allerta al massimo e disposto l’evacuazione di moltivicini per garantire la sicurezza degli abitanti. There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mounton Flores Island???????? November 3, 2024 Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption. ???? : pic.twitter.