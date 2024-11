Empoli-Como Fabregas | Penalizzati dagli episodi dobbiamo rialzare la testa

Leggi tutto su Sportface.it

“Alla squadra ho ripetuto che c’è bisogno di crescere per inseguire le vittorie. Noi creiamo sempre tanto e concediamo poco, ma purtroppo siamo. Ci manca cattiveria ela“. Così Cescin conferenza stampa ha commentato, sfida che ha visto i toscani vincere per 1-0. “Personalmente, ero preparato a queste difficoltà – ha aggiunto il tecnico spagnolo –. Lo scorso anno in Serie B c’erano squadre più attrezzate per la promozione, eppure abbiamo conquistato noi la promozione. La strada è ancora lunga. Bisogna continuare a lavorare con la stessa mentalità, siamo una squadra offensiva ma ci mancano fame e cattiveria. Concediamo poco, guardando i dati, eppure subiamo sempre gol”.: “la” SportFace.