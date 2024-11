Strumentipolitici.it - Elegia Americana, l’autobiografia di J.D Vance che tutti dovrebbero leggere per comprendere gli attuali Stati Uniti

‘I miei nonni sono senza dubbio la migliore cosa che mi sia mai capitata nella vita. Hanno dedicato gli ultimi due decenni della loro esistenza a mostrarmi il valore dell’amore e della stabilità e a insegnarmi quelle lezioni profonde che quasiimparano dai loro genitori. Hanno fatto entrambi tutto ciò che potevano per farmi acquisire fiducia in me stesso e offrirmi le opportunità che mi avrebbero aiutato a realizzare il sogno americano’. Il fascino e il valore del best sellerdi J.D, candidato alla vice Presidenza degliin ticket col l’ex Presidente Donald Trump, è contenuta tutta in queste righe che troviamo all’inizio dell’opera. Se questa autobiografia è stata giudicata uno dei migliori testi peril primo mandato Trump, come spiegazione delle ragioni del massiccio voto del proletariato bianco arrabbiato e dimenticato del Mid West e delle aree interne degliè sopratutto un’opera profondamente apartitica, un diario intimo di successi e fantasmi della vita di un giovane uomo: a dispetto di tutte lestiche, J.