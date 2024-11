Quotidiano.net - Donne imprenditrici nel settore tech

UN EVENTO di portata internazionale ideato per promuovere e supportare la crescita dellee leader deltecnologico, fornendo strumenti concreti per superare le sfide del business globale: InnovateHer: Women’s Empowerment Global Summit for Emergingnologies si è svolto il 25 e 26 ottobre, nell’Aula Magna di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, con il patrocinio dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Organizzato da Crea UniCa, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e Imprenditorialità dell’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Prospera Women, InnovateHer si inserisce nel quadro del progetto Cte DLab Cagliari – Casa delle Tecnologie Emergenti, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).