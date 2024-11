Da Maria di Un medico in famiglia alle fughe dal set | Margot Sikabonyi tra teatro ed esoterismo

Leggi tutto su Open.online

«Quando è esploso il successo di “Unin”, avevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto casa non mi faceva pagare più la merenda. Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata».racconta a Candida Morvillo sul Corriere la sua carriera tradal set e crisi mistiche che l’hanno portata ad allontanarsi definitivamente da “Unin”. La serie l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo italiano, ma il ruolo che le era stato affidato, quello di, le stava stretto. Ha quindi deciso di scappare da quella vita per ritrovare se stessa e la pace, prima di tornare di nuovo sul palco. L’esperienza con «Unin» Per tutta Italia era, la nipotina di Lino Banfi alias nonno Libero. Aveva 14 anni quando ha debuttato all’interno della serie tv “Unin” e ha abbandonato le scene quando ne aveva 31.