Complicità o rivalità femminile? Ecco da cosa dipendono questi due atteggiamenti!

Quante volte ci siamo chieste se nei nostri rapporti con le altre donne prevalga lao la? Un dubbio amletico di facile risoluzione, se sondiamo meglio i nostri retro pensieri e ci addentriamo in una disincantata analisi psicologica. Ognuna di noi possiede le chiavi per interpretare le proprie relazioni in base al passato personale, alle esperienze vissute e al carattere acquisito negli anni. Non esistono regole ferree, ma l’interagire con altre femmine non è certo esente da invidia e competizione, anzi! I mass media, con i loro stereotipi di bellezza ci spingono all’emulazione di modelli irraggiungibili e alla bassa accettazione di noi stesse, senza contare poi che, spesso, nell’ambiente lavorativo sussistono stimoli continui alla competitività per migliorare performance spesso utopiche.