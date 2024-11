Ilveggente.it - Celtic-Lipsia, Champions League: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quarta giornata della nuova. Dove vederla in tv, streaming,e pronostici Dopo i sette gol presi contro il Borussia Dortmund, nessuno si aspettava che ilpotesse uscire indenne dalla sfida contro l’Atalanta. E invece gli scozzesi, soffrendo, ovvio, come al solito quando si gioca contro la Dea, hanno portato a casa un punto.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itMartedì sera ospitano il, una delle squadre migliori della Germania, che inperò non è che stia facendo così bene. Sesko e compagni alternano delle prestazioni enormi, importanti, a dei momenti di vero e proprio blackout – è successo così contro la Juventus – che portano a lasciare dei punti pesanti per strada. Sarà, senza dubbio, una sfida aperta: le difese sono quelle che sono, la mentalità rimane quella di attaccare sempre, e quindi appare decisamente scontato che questa partita possa regalare diverse reti.