Caterina Balivo al GialappaShow, Boss o La Scelta? La tv del 4 novembre

Per la prima serata in tv, lunedì 4, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia”. Diego viene ritrovato in fondo a una scarpata privo di sensi. Lona sospetta che possa essere stato Sandro ma Teresa non è convinta. Dalla foto lasciata a casa sua, Teresa riconosce un dettaglio sullo sfondo della Ninfa Dormiente. Lei e la squadra si recano in quel luogo e trovano i cadaveri di Emmanuel e Matriona. L’assassino ha lasciato lì una pagina del diario di Teresa dove parla della malattia. Nel frattempo, Krisnja è sparita. Teresa chiama Alice e Smoky e, grazie al loro aiuto, trovano Krisnja che è stata pugnalata. All’ospedale la ragazza confessa che è stato Sandro ad aggredirla. Lona fa arrestare Sandro ma Teresa è convinta che sia tutta una messinscena. Su RaiDue alle 21.