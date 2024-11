Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale piano in vista del voto, giù il dollaro

Le Borse europee si muovono in cauto rialzo indell'attesissimodi domani negli Stati Uniti. Gli ultimi sondaggi, che vedono Kamala Harris guadagnare terreno, spingono gli investitori ad allentare le scommesse legate al successo di Donald Trump anche se l'esito altamente incerto della sfida suggerisce cautela. I listini europei, che soffrirebbero una vittoria del tycoon, salgono, così come i Treasury, mentre perdono quota ile il bitcoin, due asset nel paniere del 'Trump trade'. Londra avanza dello 0,6%, Parigi e Milano dello 0,4% e Francoforte dello 0,1% mentre anche a New York i future sono in rialzo, con il Nasdaq che avanza dello 0,4% e l'S&P 500 dello 0,2%. Poco mossi i titoli di Stato in una settimana che dovrebbe vedere la Fed e la Banca d'Inghilterra tagliare i tassi di 25 punti base.