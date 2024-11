Terzotemponapoli.com - Bagni” Napoli ed Inter favorite”

ed” Possibili sorprese? Atalanta,Fiorentina e Lazio Le parole di Salvatore, doppio ex di, sulla lotta scudetto in Serie A dopo l’ultimo turno di campionato. Salvatore, doppio ex diha parlato a Radio Anch’io Sport della lotta scudetto.-ATALANTA – «Il giudizio su-Atalanta sta nelle parole di Conte, ha ammesso che in questo momento la squadra di Gasperini è superiore. Ilnon è mai stato in partita, l’Atalanta ha giocato meglio. Gasperini ha fatto delle scelte a sorpresa lasciando fuori il capocannoniere Retegui per De Ketelaare, ma non voleva dare punti di riferimento e il secondo gol è stato emblematico. L’Atalanta ha fatto correre a vuoto il, dandogli poche possibilità di essere pericoloso.