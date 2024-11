Assemblea FIGC il presidente AIA Pacifici | Nostro 2% era bollino di qualità

Leggi tutto su Sportface.it

“Vorrei iniziare il mio intervento citando il titolo di una bellissima e avvincente novella del grande scrittore e premio Nobel per la Letteratura Gabriel Garcia Marquez ‘Cronaca di una Morte Annunciata’”. È iniziato così il discorso delAIA Carlonel corso dell’straordinaria per la modifica dello Statuto, che si è svolta oggi presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino e che si è chiusa con l’approvazione delle proposte delFederale Gabriele Gravina. Gli arbitri perdono sia il consigliere sia il 2% dei voti, a fronte di una maggior autonomia gestionale. “Ogni qualvolta si parlava e ipotizzava ad una ridistribuzione dei pesi percentuali all’interno del Consiglio Federale il primo pensiero andava ineluttabilmente a quel modesto 2% della componente arbitrale come se gli arbitri fossero, come spesso succede, il capro espiatorio di tutte le problematiche del mondo del calcio, inevitabile e insostituibile parafulmini di tutte le criticità che emergono nel mondo del pallone nostrano – ha detto– Mi sarebbe piaciuto come appassionato e innamorato di questo sport e non solo comedell’AIA che tutte le Componenti Federali nessuna esclusa avessero fatto quadrato su questa seppur minima ma significativa partecipazione sinonimo non di peso politico ma di quella garanzia istituzionale all’interno del sistema calcio che andava nella direzione di ancor maggioredi sistema e non di mera partecipazione.