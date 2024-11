Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, il giallo del soccorritore al fronte: ora spunta un video in mimetica

San Benedetto (), 4 novembre 2024 – È la prima vittima italiana sulucraino per mano dei soldati russi, Massimiliano Galletti, il volontario di San Benedetto morto a seguito della deflagrazione di una granata nella zona di Kharkiv. Finora sembrava certo che il 59enne, esperto operatore e addestratore cinofilo, sposato e padre di una ragazza, si fosse recato in Ucraina per operare nelle retrovie comeparamedico: ieri, però, un altro tassello si è aggiunto a questa complessa vicenda. È infattito un– che risalirebbe ad aprile – della Legione Caucasica, uno dei gruppi paramilitari che arruola combattenti pro Ucraina: in una stanza, insieme ad altri soldati in tutae col passamontagna, un uomo con forte accento del Piceno cercherebbe di arruolare combattenti per la causa di Kiev.