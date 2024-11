Lapresse.it - Alluvione Spagna, allerta rossa per il litorale della provincia di Barcellona

L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha emesso l’per ildi, in relazione alla tempesta Dana. “Estremo pericolo per piogge torrenziali: un acquazzone molto intenso ha lasciato 81 l/m² all’aeroporto di El Prat”, avvisa l’Aemet su X, “Nel Baix Llobregat si possono accumulare più di 180 l/m² in 24 ore. Fate molta attenzione! Non viaggiare se non è strettamente necessario!”. ?? AVISO ROJO Litoral de Barcelona. Peligro extremo por lluvias torrenciales: un chubasco muy intenso ha dejado81 l/m² en el aeropuerto de El Prat. En el Baix Llobregat pueden acumularse más de 180 l/m² en 24 horas ¡Mucha precaución! ¡No viaje si no es estrictamente necesario! pic.twitter.com/FdDSzOkcwJ — AEMET (@AEMETEsp) November 4, 2024