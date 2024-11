Quotidiano.net - Accoltellato da compagna 12enne nel cortile della scuola, ferito

Una ragazzina di 12 anni haun compagno dineldavanti all'istituto scolastico, è scappata e ha poi contattato i carabinieri. E' accaduto stamattina poco prima delle 8 in un comune alle porte di Roma. Il ragazzino, portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Sembrerebbe che il gesto sia riconducibile a screzi scolastici. La dodicenne avrebbe colpito il compagno con un coltello da cucina, poi recuperato dai carabinieristazione Santa Maria delle Mole, prima di scappare a piedi. Subito sono intervenuti il preside e il personaleper soccorrere il ragazzo, che ha riportato lievi ferite a una mano e al petto. Portato all'ospedale pediatrico Bambini Gesù di Roma, non sarebbe in pericolo.