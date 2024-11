Universalmovies.it - A James Van Der Beek è stato diagnosticato un tumore colon-rettale

Van Der, celebre interprete della serie tv iconica Dawson’s Creek, ha rivelato di aver ottenuto una diagnosi di. A confermare la notizia èlo stesso attore rivelandolo a People in occasione di un’intervista. “Ho un cancro. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia.” Ciononostante,Van Derha aggiunto di essere ottimista riguardo il suo percorso di cura. Ilè una forma di cancro che si sviluppa nelo nel retto, colpendo l’intestino crasso e la digestione. Il rischio di morte negli uomini ha un rapporto 1 su 23.