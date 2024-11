Oasport.it - Volley, Trento trema un set e poi batte Grottazzolina: Michieletto e Magalini da urlo. Primo squillo di Cisterna

hato per un set, ma poi ha rialzato la testa ed è riuscita a imporsi sul campo diper 3-1 (22-25; 25-18; 25-21; 25-23) nel match valido per la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Europa hanno perso il parziale d’apertura contro la neopromossa, riuscendo però a invertire la rotta a partire dal secondo set e riscattando così il ko rimediato la scorsa settimana contro Perugia. I dolomitici hanno infilato la quinta vittoria nel torneo e si sono provvisoriamente issati al secondo posto in classifica generale, a due punti di distacco dalla capolista Piacenza e con una lunghezza di margine sui Block Devils (attesi stasera da Civitanova). Alessandroha dettato legge, mettendo a segno 25 punti (69% in attacco, 45% in ricezione, 2 ace) e facendo la differenza in maniera brillante.