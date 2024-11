Ilrestodelcarlino.it - Rischio idrogeologico, avanti con i lavori

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Previsto la scorsa settimana, è stato rinviato (forse alla settimana entrante) l’incontro del Comitato di residenti di Bivio Cascinare ‘Una bretella per chi’ con la Regione, per confrontarsi sul tanto discusso tracciato della imponente infrastruttura (in termini di impatto e di costi aggirandosi sui 48milioni di euro) che dovrà collegare lo svincolo della superstrada 77 Val di Chienti all’altezza del casello dell’A14 con la provinciale Fratte, in territorio di Sant’Elpidio, attraverso due viadotti sul Chienti e sull’Ete Morto. E, a proposito del fiume Chienti, stanno procedendo e sono ormai in fase di completamento idi sistemazione dell’alveo da parte del Genio Civile Marche Sud, nel tratto che va dall’imbocco (lungo la Val di Chienti) della zona industriale di Civitanova Marche, fino al mare.