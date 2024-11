Ilgiorno.it - Riconoscimento Unicef. La città è amica dei bimbi

"Il Comune si impegna a garantire che ogni bambino, bambina e adolescente si possa esprime liberamente su tutte le questioni che lo riguardano e che le opinioni saranno prese in considerazione". È, in sintesi, il nuovo articolo 20 bis, dello Statuto comunale di Lecco. Ci sono voluti tre sedute e tre votazioni in Consiglio municipale affinché venisse approvato: non perché qualcuno dei consiglieri non ne condivida il contenuto, semmai perché in due occasioni dalle opposizioni non ne hanno permesso la votazione per protesta contro Alessandra Durante, assessore alle Politiche per bambini, giovani, famiglie, "accusata" di non discutere mai in aula di Palazzo Bovara i provvedimenti.