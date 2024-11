361magazine.com - “Qui non è Hollywood”, la mini serie cambia titolo. Il prossimo 5 novembre l’udienza in tribunale

Leggi tutto su 361magazine.com

Qui non èavrà ora un nuovo. I dettagli prima deldel 5In ottemperanza al provvedimento emesso daldi Taranto e in attesa delfissata per il 5, Groenlandia e Disney informano che ildellasarà ora Qui non è. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, laè prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.