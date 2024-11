Ilgiorno.it - Piccolo grande record. Magenta cambia trend. Dieci nati in un giorno all’ospedale Fornaroli

Che sia un sintomo dell’inversione di tendenza sulla natalità in continuo decremento? Lo dirà il tempo. Per oggi resta questo dato: in un solodisonobambini, un numero che non si vedeva da decenni. Sei femmine e quattro maschi. Fra loro anche una coppia di gemelli (maschio e femmina). I nuovie le loro mamme stanno bene – confermano con soddisfazione d– e sono accuditi dal personale delin base alle diverse e specifiche esigenze cliniche. I gemelli sono arrivati prima del termine e ricevono cure speciali nel nuovo reparto di Patologia Neonatale che è in grado di accogliere il neonato insieme alla sua mamma realizzando il concetto di “zero separation”.