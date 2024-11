Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti-Macii dopo il 2° posto ad Angers: “Siamo soddisfatti, dobbiamo capire le chiamate”

Buone risposte dalle coppie d’azzurre al Grand Prix de France, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diandato in scena presso L’IceParc di. Sarae Niccolòinfatti hanno conquistato una bella seconda posizione, seguiti da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali hanno rimontato dal quinto al terzo. Due risultati, due situazioni differenti. Sì perchési sono resi artefici di due prove estremamente positive, in cui di fatto hanno lasciato sul piatto pochi punti scavalcando per la sesta volta in carriera quota 200 (203.39). Più fallosa invece la prestazione dell’altro binomio azzurro, molto solido negli elementi di coppia al netto di diverse imprecisioni nelle difficoltà in parallelo.