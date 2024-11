Inter-news.it - Palacios pronto al bis? Inter-Venezia può significare un altro ‘esordio’

Leggi tutto su Inter-news.it

Tomasha disputato la sua prima partita con l’nella sfida esterna vinta 3-0 contro l’Empoli. Il calciatore argentino potrebbesare tale esordio con un’altra “prima volta”. IL PUNTO – Tomas, dopo la prima partecipazione in Serie A in occasione della gara vinta dall’contro l’Empoli con il punteggio di 3-0, potrebbe averci preso gusto. In tal senso, considerando anche la prossima sfida contro l’Arsenal del 6 novembre, l’argentino potrebbe calcare il campo di San Siro per la prima volta nella gara casalinga contro ildi oggi 3 novembre. Il classe 2003 non figura nella lista di Simone Inzaghi per la Champions League, motivo per cui un suo impiego a tre giorni del match con i Gunners non porterebbe con sé alcun ragionamento relativo alla prossima sfida.