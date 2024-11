Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2024: Verstappen mostruoso, da 17° a 1°! Leclerc precede le McLaren

Stasera è andato in scena il GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito brasiliano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. La gara è stata pazza sotto la pioggia tra incidenti, safety car, bandiere rosse, capovolgimenti di fronte, interruzioni, ripartenze. È successo davvero di tutto ine lo spettacolo è stato sconfinato in oltre due ore di un evento che sembrava non volere finire più.