LIVE MotoGP GP Malesia 2024 in DIRETTA | Bagnaia allunga su Martin dopo il duello fuori Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7dovrà fare 14 punti nell’ultimo fine settimana per vincere il Mondiale. Ad esempio gli sarà sufficiente chiudere 2° la Sprint Race e addirittura 11° la gara della domenica. Come ha detto: “Solo lui può perderlo“. -7 Prosegue la fuga solitaria di. Nine perfect laps needed from @Pecco2nd place is good enough for @88jorge, he’ll go to the finale as the clear favourite! #MalaysianGP #TheRematch pic.twitter.com/SshxHlIvbl —(@) November 3,-8 Bastianini non ha brillato come nel 2023 a Sepang. Non ha mai trovato un ritmo all’altezza di. L’errore digli spalanca comunque le porte del podio ed anche del terzo posto in classifica. -9 Il 6° posto di Quartararo e l’8° di Rins raccontano di una Yamaha che sembra finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel.