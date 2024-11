Dailyshowmagazine.com - Lisa Di Giovanni: la poetessa delle Stagioni del Cuore

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

Di, figura versatile nel panorama culturale italiano, è una, giornalista e presidente del Premio Letterario Nazionale “Favolosamente”. Con un background in psicologia e una carriera che spazia dalle telecomunicazioni all’editoria,si dedica alla promozione culturale, alla gestione eventi e alla poesia. In questa intervista, esplora il suo ultimo progetto editoriale, un libro di poesie intitolato Haiku Centomiladi, che rappresenta un viaggio tra emozioni profonde e introspezione. Le poesie brevi e il legame con la cultura giapponeseDiama la poesia e le parole sin da bambina, e nel suo nuovo libro si cimenta in un genere poetico unico: l’haiku. Derivante dalla cultura giapponese, l’haiku è una forma di poesia breve composta da 17 sillabe.