L'Iran si prepara a un attacco imminente contro Israele

Sabato la guida suprema dell'Ali Khamenei ha minacciatoe gli Stati Uniti di «una risposta schiacciante» come ritorsione per gli attacchil'e i suoi alleati. È evidente che ulteriori attacchi da entrambe le parti potrebbero travolgere il Medio Oriente, già scosso dalla guerra trae Hamas nella Striscia di Gaza e dall'operazione terrestre diin Libano, in un conflitto regionale molto più ampio, poco prima delle elezioni presidenziali americane di martedì prossimo. Khamenei si è espresso mentre le autoritàiane intensificano le minacce di un ulteriore. Questo clima di tensione segue l'incursione israeliana del 26 ottobrela Repubblica islamica che ha colpito diverse basi e strutture militari, causando, secondo fontiiane, almeno cinque soldati morti.