L'esposizione a Modena fino a marzo. I reperti delle collezioni dei Duchi coprono oltre duemila anni di storia

"Che sia data a me la mia bocca per parlare e le mie gambe per camminare". Sul sarcofago di calcare bianco (risalente al II secolo a.C. e rinvenuto a Saqqara) sono incise in geroglifici le parole del ’Libro dei Morti’ e quella che gli egizi definivano la ’Formula per uscire al giorno’ e assicurarsi così la vita eterna. Menis era il nome di colui che venne sepolto nel sarcofago, quasi certamente un notabile: nel 1830 il duca Francesco IV d’Este decise di acquistare il prezioso reperto (privo della mummia) e lo fece arrivare aper le sued’antichità, ma già dal ‘400 gli Estensi amavano ‘conquistare’ oggetti di terre ed epoche lontane, proprio perché il possesso di queste rarità era un motivo d’orgoglio e un segno di prestigio.