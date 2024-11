Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zaro e Caldara non convincono, Defrel fa davvero poco

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

GAGNO 6,5 Sul gol di Pio Esposito può fare ben, si supera evitando il colpo del ko sul fratello Salvatore, deviando sulla traversa una punizione destinata all’incrocio5,5 Offre un’altra prestazione altalenante con più di un errore. A metà ripresa regala un pallone in uscita ma lo Spezia non ne approfitta. BOTTEGHIN 5,5 Il suo primo tempo non sarebbe malvagio, poi perde Pio Esposito sul gol. Viene sacrificato all’intervallo quando Bisoli decide di tornare alla difesa a quattro. (1’ st Battistella 5 Si fa ammonire dopo pochi secondi e la sua gara continua tra gli errori e qualche rischio di secondo giallo).5 Sull’azione del gol il secondo cross di Salvatore Esposito nasce da una sua respinta sbagliata. Gara anche la sua costellata di imprecisioni ed esitazioni in difesa. DI PARDO 5,5 Ha un buon pallone per fare male allo Spezia ma calcia in curva.