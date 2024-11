Metropolitanmagazine.it - L’annuncio di James Van Der Beek: all’attore di Dawson’s Creek è stato diagnosticato un tumore al colon-retto

Ad annunciarlo èlui stesso, in un’intervista esclusiva a People;Van Der, quarantasette anni, ha un. L’attore statunitense, universalmente conosciuto per il ruolo di Dawson Leery, personaggio principale del teen drama che ha segnato una generazione,, ha dichiarato al settimanale: «Ho un cancro del. Mi sono occupato privatamente di questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia.». «C’è motivo per essere ottimisti e mi sento bene», ha poi aggiunto. Secondo l’American Cancer Society, questo tipo di malattia ha inizio nelo nel, che costituiscono l’intestino crasso nel sistema digestivo. La diagnosi è arrivata negli scorsi mesi, ma Van Derha deciso di renderla pubblica solo ora.