Ilgiorno.it - La seconda vita dell’ex Fiera di Monza: da centro tamponi per il Covid a doppio supermercato con parcheggi

Leggi tutto su Ilgiorno.it

– Inizia una stagione di recuperi di aree dismesse a, con varie destinazioni: commerciale, verde pubblico e residenziale. Rientra nella prima categoria il progetto sull’area, distante pochi metri dallo stadio Brianteo, su cui c’è un progetto di edilizia commerciale che inebilmente avrà degli effetti anche sulla viabilità e sui. Andrà, invece, a residenziale l’ex carcere di via Mentana, dove si prevede un intervento che realizzerà 70 nuovi appartamenti, mentre resta in una situazione di impasse l’enorme area delle ex Cave Rocca, vicina al cimitero urbano, rispetto cui la giunta Pilotto ha appena espresso diniego a un progetto presentato da un operatore privato che prevedeva troppo cemento, chiedendo invece più verde.