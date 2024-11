Sport.quotidiano.net - La partita di Ciccio Graziani. "Palladino bravo a cambiare. Kean è un piccolo Lukaku. Ma occhio al clima di euforia»

Gli esami non finiscono mai, specialmente quando rimbalzi da unaall’altra. La Fiorentina oggi proverà a scavalcare l’ostacolo Torino, una sfida che si annuncia ricca d’insidie anche per la voglia di rivalsa della squadra di Vanoli. Lal’abbiamo giocata con. "Premetto una cosa per me importante. Ho sentito troppaintorno alla Fiorentina e io starei con i piedi per terra perché se poi dopo cadi ti fai parecchio male. Detto questo sognare non costa niente. Ma ci vuole equilibrio anche se adesso la classifica è straordinaria". Quanto conta la vittoria di Genova? "Tanto, preferisco vittorie un po’ sofferte che trionfi roboanti. Quest’anno sta andando tutto per il verso giusto, di certo la squadra è più forte della scorsa stagione". Tornaal centro dell’attacco. Una buona notizia "E’ imprescindibile per questa squadra.