Napolipiu.com - “Inter più forte dell’Atalanta, ma a fine anno…”: Conte spiazza tutti dopo il tonfo del Napoli

Leggi tutto su Napolipiu.com

La squadra che ha dominato in casa finora crolla 3-0. Il tecnico ammette la superioritàma lancia un messaggio al futuro, con l’all’orizzonte “Siamo sbattuti“. Due parole che fotografano il momento del, mai così in difficoltà al Maradona nell’era. La squadra che aveva vinto tutte le gare casalinghe crolla sotto i colpi, in una serata che rischia di lasciare il segno. “Ho poco da rimproverare ai ragazzi”, le prime parole del tecnico in sala stampa, con lo sguardo di chi sa che questa non è una sconfitta qualunque. “Ci sta se una squadra è più, non abbiamo perso perché è venuta meno la voglia e l’applicazione”. La verità disul momento delMa è quando parla del futuro chesvela il suo vero pensiero: “L’Atalanta ha vinto l’Europa League contro un Leverkusen imbattuto.