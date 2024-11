Lortica.it - Incredibile colpo di mezza serata: rubati panini e Coca-Cola dall’ambulanza mentre i volontari salvano una vita!

Il grande furto si è consumato ieri sera ad Arezzo, in via Erbosa, attorno alle 20. Altro che gioielli o contanti, stavolta i protagonisti dell’azione sono statie bibite,con una precisione che farebbe invidia a un’operazione di spionaggio. Il mezzo di soccorso era acceso, come da prassi, in attesa di ripartire a tutta velocità con il paziente,erano sopra, a lottare contro il tempo e la sorte per salvare una. A sinistra, una foto d’archivio (per i dettagliosi che volessero uno sfondo visivo), a destra, l’ambulanza derubata da un furbo amante della cucina da corsa. Una rapina “da chef” e una cena volata via Per Paolo, Giuseppe e Michael, soccorritori della Croce Bianca, quella di sabato sera è diventata la “missione impossibile” in stile fast-food.