Ilgiorno.it - Il piccolo Chiupito scappa dopo un incidente sulla Statale 36. Parte il tam tam sui social e arriva il lieto fine

Lecco, 3 novembre 2023 –l'ilto.è un cane chihuahua. Ha vagato tutta notte lungo la36 e nei paraggi della Superstrada, con il rischio di essere falciato dagli altri automobilisti in corsa. La sua “mamma” coinvolta nell', era più preoccupata per lui che per lei. La disavventura fortunatamente ha avuto un, perché questa mattinaè stato trovato sano e salvo. L'L'appelloL'L'in cui è rimasto coinvolto anchesi è verificato nella tarda serata di sabato sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della 36, in direzione nord, all'altezza dello svincolo del Bione, pocoil traforo del Barro. Si è verificato un tamponamento tra due auto, una Vw Golf e una Fiat Punto.