Movieplayer.it - I problemi con la rabbia di Sarah Paulson: "Quand'ero piccola i vicini chiamarono i servizi sociali"

La star di American Horror Story ha raccontato le conseguenze che ebbe a causa di uno scatto d'ira in tenera età. Ospite del podcast Armchair Expert di Dax Shepherd,ha raccontato un aneddoto della sua infanzia,o uno dei suoi frequenti scatti d'ira provocò addirittura l'arrivo dei, chiamati dai. All'epoca, la madre l'aveva soprannominataBernhardt, come l'attrice teatrale francese, perché le sue emozioni erano troppo intense e manifestava reazioni isteriche anche davanti ai più piccoli'era bambina.diProprio a causa di uno dei suoi scatti d'ira, isi allarmarono ed'emergenza:"Ifurono chiamati perché mia madre non mi lasciò indossare una collana al bar mitzvah