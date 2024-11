Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti vedranno gli interventi in diretta

Se ne parlava da tempo e ora è pronto. L’ospedale di Ravenna ha un nuovo blocco operatorio, e sarà attivo tra circa un mese. "Stiamo facendo i collaudi – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche di Ravenna –. Occorre ancora un intervento sui tubi e gli impianti, ma per dicembre le nuove sale operatorie dovrebbero essere attive. Non ci sarà nessuna interruzione dell’attività chirurgica in un periodo delicato come quello invernale". Nel nuovo blocco sono presenti tre sale operatorie ristrutturate, pensate per l’alta e media complessità chirurgica. Tra le novità più importanti anche una sala didattica e multifunzionale in cui glipotranno assistere inalle operazioni, grazie alle telecamere.