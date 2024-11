Bergamonews.it - Fuga di gas in un capannone di Telgate: 15 operai intossicati, struttura evacuata

. 15e circa una cinquantina di persone evacuate: è il bilancio causato dalladi gas che nella mattinata di domenica (3 novembre), intorno alle 9, si è verificato al polo logistico della Notino, nella zona industriale di, all’interno dell’Akno Business Park. Glihanno lasciato ile una volta all’esterno hanno iniziato ad avvertire i primi malesseri: per valutare le intossicazioni sono arrivate numerose ambulanze e automediche, oltre all’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, per un totale di dieci mezzi di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il polo Notino diconvergono flussi distributivi per Italia, Spagna e Portogallo, dall’e-shop specializzato alla vendita online di profumi e cosmetici in tutta Europa. Laè di 13.