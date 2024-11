F1 GP Brasile 2024 | quante investigazioni a gara finita Russell rischia doppia penalità

Leggi tutto su Sportface.it

Pioggia in pista in unapazza a Interlagos ma il GP delnon è ancora finito. Questo perché durante la, in alcuni dei tanti momenti caotici e spettacolari a livello di emozioni, sono stati oggetto di investigazione una serie di piloti. A cominciare da Lando Norris, arrivato in modo disastroso in sesta posizione, per la clamorosa vicenda della partenza abortita e delle vetture che sono comunque partite: insieme al pilota della McLaren anche i due Racing Bulls Yuki Tsunoda e Liam Lawson, oltre a George. Non sono giunte notizie circalegate ad altri piloti per lo stesso motivo, anche se è dura capire chi ha rispettato e chi no il regolamento in quel frangente.