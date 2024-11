Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Montefano riceve il fanalino di coda Fano. Amadio: "Serve l’atteggiamento di sette giorni fa»

Ilè a caccia di conferme e punti nel match casalingo con il, calcio d’inizio alle 15. "Mi aspetto – anticipa Peppino, tecnico dei viola – di vedere lo stesso atteggiamento mostratofa a Chiesanuova, anzi queldovrà contraddistinguerci ogni volta a prescindere dall’avversario". È un avvertimento tutt’altro che scontato perché il rischio è sottovalutare ildidopo avere superato indenne la sfida con la seconda della classe. "Il rischio potrebbe esserci e in settimana ho insistito su tale aspetto. Del resto non possiamo permetterci di approcciare le partite in modo differente perché il campionato propone sempre gare complicate". Anche stavolta ilè costretto a fare i conti con le assenze, non sono infatti ancora disponibili Sindic, Postacchini e Palmucci.