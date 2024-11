Gamberorosso.it - È tornato lo scorbuto e la colpa è dei cibi ultraprocessati (ma soprattutto del carovita)

Leggi tutto su Gamberorosso.it

Se nel 2024 ci ritroviamo a scrivere dilaè dei. O meglio, della disparità economica che costringe molte persone a nutrirsi prevalentemente di questi alimenti dannosi per la salute, collegati a ben 32 malattie. È accaduto a Perth, in Australia, dove un uomo è stato ricoverato per quella che era da tempo considerata una malattia ormai andata, che si è ripresentata con il costo della vita sempre più alto. Cos'è lo, la malattia dei marinai (che ha dato vita aiin scatola) Partiamo dal principio: si tratta di una problematica dovuta a una grave carenza di vitamina C, comunissima durante tutto il Settecento tra i marinai che rimanevano per mesi a bordo delle navi senza cibo fresco.