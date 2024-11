Ilrestodelcarlino.it - Arturo Cirillo chiude le repliche del suo: "Don Giovanni"

Ultima replica questo pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona per il ‘Don’ di, che tanto successo ha avuto in questi ultimi giorni. L’attore e regista napoletano ha deciso di raccontare il ‘mito’ Don’ usando forme e codici diversi, conservando di Molière la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, e di Da Ponte la poesia e la leggerezza, a volte anche una ‘drammatica leggerezza’. Poi c’è la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, che di questa vicenda riesce a raccontare sia la grazia che la tragedia ineluttabile. ‘Perché in fondo questa è anche la storia di chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre. Senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne’. Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.