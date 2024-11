Approfondimenti Asvis | Il buono stato dell’ecosistema marino determina un maggior flusso turistico

Leggi tutto su Ildenaro.it

TESTO di Silvia Ferrini per la Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 24 ottobre 2024 La fine dell’estate è sempre il momento di riflettere sui flussi turistici e sulla nostra gestione del patrimonio artistico, culturale e naturale. Un recente studio – dal titolo Ecosystem accounting for marine-based tourism provided by posidonia oceanica in Italy – pubblicato sulla rivista One ecosystem esamina il contributo della Posidonia oceanica al turismoitaliano: come riesce a farlo? Per rispondere a questa domanda è importante capire il contesto della ricerca: la contabilità ecosistemica.