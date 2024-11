Ilgiorno.it - Voghera, tentato furto con scasso a saracinesca: 35enne fugge in bici, denunciato

(Pavia), 2 novembre 2024 - E' stato notato ancora vicino alladel bar-pasticceria dove era stato segnalato un tentativo di intrusione. E alla vista dei carabinieri è fuggito in sella a unacletta, che è poi risultata pure rubata. I.L.,originario di Legnago (in provincia di Verona) è stato, in stato di libertà , per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di grimaldelli atti allo. I militari del Radiomobile della Compagnia disono intervenuti nella notte in via Vittorio Veneto, all'angolo con via Don Minzoni, dove ilai danni del bar-pasticceria è rimasto. La fuga incletta del sospettato è durata poco, con i carabinieri che lo hanno raggiunto e bloccato. "Nella circostanza - spiega la nota dell'Arma - l'uomo ha opposto viva resistenza, rendendo difficili le operazioni".