Ilgiorno.it - Via Montenapoleone: misterioso raid nella notte, distrutte le vetrine di una gioielleria

Milano, 2 novembre 2024 – Episodiofra venerdì 1 e sabato 2 novembre, nel cuore del salotto buono di Milano. Tredi unain viasono state devastate. Secondo quanto si è appreso, non sono stati rubati preziosi. Gli investigatori stanno indagando per capire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un atto vandalico. Di certo i titolari dell’esercizio si ritrovano con danni ingenti: i vetri sono andati praticamente distrutti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi, nel tentativo di raccogliere reperti che possano dare una mano a ricostruire l’accaduto e a identificare gli autori del danneggiamento. Una mano potranno darla anche le telecamere di sicurezza del negozio, così come quelle attive in zona.