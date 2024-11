Spazionapoli.it - Verso Napoli-Atalanta, unico ballottaggio per Conte: il tecnico sorprenderà?

(Spazionapoli.it - sabato 2 novembre 2024)Manca sempre meno per la sfida tra il: il fischio d’inizio della sfida è previsto per domenica alle ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona. I tifosi non vedono l’ora di ritornare a sostenere il, che nella prossima giornata del campionato di Serie A affronterà l’di Gian Piero Gasperini. Un ulteriore test di livello, dopo quello contro il Milan, per gli azzurri di Antonio, a caccia di ulteriori conferme dopo i grandi segnali avuti martedì sera allo stadio San Siro. Questa volta, contro i nerazzurri, i partenopei potranno contare sul supporto dello stadio Diego Armando Maradona, pronto a tingersi d’azzurro e a sostenere i propri beniamini.