Venezia lo stato di forma in vista dell’Inter | rimonta clamorosa

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Eusebio Di Francesco arriva alla partita,DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I lagunari, dopo un inizio stagionale poco brillante, sono in ripresa nelle ultime cinque partite. Emblematica la grandecasalinga nel turno infrasettimanale contro l’Udinese: con i friulani avanti per 0-2, la squadra di Eusebio Di Francesco è riuscita – anche grazie alla superiorità numerica dal 53? – a trovare i tre gol che hanno ribaltato del tutto il risultato.