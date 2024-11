Sport.quotidiano.net - Una vittoria per ripartire. Arriva il Pontebuggianese. La Massese vuole 3 punti dopo due pareggi di fila

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Un’altra partita da non sbagliare per lache,l’1-1 interno contro il Real Forte Querceta di due settimane fa e ilo-beffa subito con lo stesso risultato al 94’ domenica scorsa a Ponsacco, oggi alle 14.30 vorrà tornare ad assaporare la gioia dei treospitando allo stadio Vitali ilper restare in scia della zona playoff, ora lontana 4 lunghezze. "Nessuna delusione per ilo di Ponsacco – ha detto il tecnico bianconero Massimiliano Pisciotta alla vigilia del match – solo un po’ di rammarico, ma i ragazzi hanno dato tutto e gli avversari non hanno rubato nulla. In settimana ci siamo allenati serenamente pensando alla gara con ile siamo carichi e vogliosi si andarcela a prendere".