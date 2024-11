Sport.quotidiano.net - Udinese-Juve 0-2, Thiago Motta ritrova il successo Udinese e Juventus è proprio uno dei montanti della porta di casa, che a suo modo entra nel tabellino: prima deviando sulla schiena dello sfortunato Okoye la precedente conclusione di Thuram e poi risputando in campo la rasoiata di Yildiz, apparecchiando per il tap-in dal cuore dell'area di Savona. Con un pizzico di fortuna i bianconeri ospiti chiudono il primo tempo avanti di 2, un vantaggio protetto nella ripresa anche da un altro episodio a favore: Davis insacca il tap-in dopo un fraintedimento tra Di Gregorio e Gatti, ma per l'arbitro Abisso l'attaccante di casa ha spinto il difensore ospite, a sua volta carambolato sul portiere. Leggi tutto su Sport.quotidiano.net Udine, 2 novembre 2024 – Di solito il palo è il nemico degli attaccanti e l'amico delle difese, ma a sbloccare la contesa trantus è proprio uno dei montanti della porta di casa, che a suo modo entra nel tabellino: prima deviando sulla schiena dello sfortunato Okoye la precedente conclusione di Thuram e poi risputando in campo la rasoiata di Yildiz, apparecchiando per il tap-in dal cuore dell'area di Savona. Con un pizzico di fortuna i bianconeri ospiti chiudono il primo tempo avanti di 2, un vantaggio protetto nella ripresa anche da un altro episodio a favore: Davis insacca il tap-in dopo un fraintedimento tra Di Gregorio e Gatti, ma per l'arbitro Abisso l'attaccante di casa ha spinto il difensore ospite, a sua volta carambolato sul portiere.

