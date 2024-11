Iltempo.it - Tutti in fissa per il Futurismo. Spunta pure il murales di protesta

I radical chic non si dispiacciano troppo ma se una mostra ad un mese dall'apertura diventa il tema di un'opera di street art allora quella mostra ha già vinto la sua sfida ed è entrata nell'immaginario popolare. Prendono spunto infatti dalla mostra «Il Tempo del», che si inaugurerà alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma il 2 dicembre, irealizzati dallo street artist Harry Greb e comparsi nella notte di Halloween quasi di fronte al Palazzo delle Esposizioni, in via Nazionale. In quello più grande, al centro, compare il ministro della Cultura Alessandro Giuli mentre abbraccia sorridente la Creatura (o Mostro) di un film ormai mitico come «Frankenstein Jr» di Mel Brooks, di cui ricorrono i cinquant'anni dall'uscita al cinema.