Torre di Putignano. Parte la demolizione. Due mesi di lavori. Aspettando il sottovia

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Mentre scatta il conto alla rovescia per la consegna - scandita sul cronoprogramma stilato da Rfi e prevista per il 20 novembre prossimo (salvo ulteriori, infiniti ritardi)- deiper la costruzione deldi, nella frazione pisana tagliata in due da uno degli ultimi passaggi a livello di città , qualcosa almeno si muove. Sono infatti iniziate nei giorno scorsi le operazioni di allestimento del cantiere per ladellapiezometrica, all’angolo tra via die via delle Bocchette, proprietà deòl Comune di Pisa. Idi smantellamento della struttura sono finanziati dal Comune di Pisa per un importo di circa 250mila euro e si concluderanno entro fine dell’anno.